Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 19 | 10

(Di martedì 28 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno non si placa il dibattito sulla fase 2 sulle riaperture con le regioni del nord che chiedono cautela sulla ripartenza il virus c’è ovunque non è soltanto in Lombardia Quindi bisogna andare cauti dice il governatore fontana che arriva a ipotizzare che per eventuali nuove zone rosse la decisione Vado affidate alle regioni in Piemonte anche i governatori invita alla cautela Chi sbaglia si assumerà la responsabilità della condizione sanitaria del proprio territorio Avverti il ministro boccia è nuovo monito di Papa Francesco in questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizioni dice per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore belle che dia a tutti noi la Grazia della prudenza e L’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni per ...