Ufficiale la partenza della Formula 1 (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti Si partirà a porte chiuse in Austria Il giro del mondo pare salvo, sebbene sia più lungo dei famosi 80 giorni di Verne e abbia perso ufficialmente un’altra tappa con la cancellazione del GP di Francia (dopo quelli di Spagna, Olanda, Italia e Montecarlo – Leggi l’articolo). Ieri un comunicato Ufficiale di F.1 riportava dichiarazioni dell’a.d. Chase Carey, di fatto la road map – si spera il più definitiva possibile – per il Mondiale 2020. Che si farà, salvo ulteriori e futuri sconvolgimenti: prima e confortante certezza. «Stiamo in- dividuando un percorso iniziale di gare in Europa tra luglio e i primi di settembre. Partiremo dall’Austria nel weekend 3-5 luglio. Pubblicheremo il calendario il prima possibile» ha aggiunto Carey. Tutti in fila Via da Zeltweg e avanti ... Leggi su lapiazzettadellosport (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti Si partirà a porte chiuse in Austria Il giro del mondo pare salvo, sebbene sia più lungo dei famosi 80 giorni di Verne e abbia perso ufficialmente un’altra tappa con la cancellazione del GP di Francia (dopo quelli di Spagna, Olanda, Italia e Montecarlo – Leggi l’articolo). Ieri un comunicatodi F.1 riportava dichiarazioni dell’a.d. Chase Carey, di fatto la road map – si spera il più definitiva possibile – per il Mondiale 2020. Che si farà, salvo ulteriori e futuri sconvolgimenti: prima e confortante certezza. «Stiamo in- dividuando un percorso iniziale di gare in Europa tra luglio e i primi di settembre. Partiremo dall’Austria nel weekend 3-5 luglio. Pubblicheremo il calendario il prima possibile» ha aggiunto Carey. Tutti in fila Via da Zeltweg e avanti ...

PiazzettaSport : Ufficiale la partenza della Formula 1 - corsedimoto : CORRERE SI PUO' - La F.1 annuncia la partenza il 5 luglio con il GP d'Austria. Adesso tocca alla MotoGP preparare c… - damy85twit : RT @RaiTweet: Ancora 5 MINUTI e potremo mettere in PAUSE l'attualità e premere PLAY su Papaveri e papere 1995! Ore 21:30 in punto, tutti su… - RaiTweet : Ancora 5 MINUTI e potremo mettere in PAUSE l'attualità e premere PLAY su Papaveri e papere 1995! Ore 21:30 in punto… - depaolimanuel : Fabri Fibra. 'Pronti, Partenza, Via! Video ufficiale'. Dall'album Guerra E... -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale partenza Kaliningrad: Ufficiale la partenza di Kosheleva Volleyball.it Boss Doms: l’esordio da solista con il remix di “Remember me”

In molte avventure musicali e televisive è sempre stato al fianco di Achille Lauro, ora Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, annuncia la nascita di un progetto musicale da solista di caratura internazi ...

In Libia va in scena l'azzardo finale di Haftar: "Sono io il nuovo Rais".

L’azzardo di un uomo messo con le spalle al muro. La prova di forza finale di un anziano generale dall’ambizione smisurata. Di certo, una mossa destinata a far precipitare ulteriormente la guerra per ...

In molte avventure musicali e televisive è sempre stato al fianco di Achille Lauro, ora Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, annuncia la nascita di un progetto musicale da solista di caratura internazi ...L’azzardo di un uomo messo con le spalle al muro. La prova di forza finale di un anziano generale dall’ambizione smisurata. Di certo, una mossa destinata a far precipitare ulteriormente la guerra per ...