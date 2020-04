Osvaldo fa una confessione su Ilary Blasi e Totti, ma non parla di Veera Kinnunen (Di martedì 28 aprile 2020) Dani Osvaldo fa una confessione su Ilary Blasi e Francesco Totti, ma non parla di Veera Kinnunen. L’ex calciatore, oggi cantante, è stato per due anni compagno di squadra del capitano della Roma. I due si conoscono bene e hanno un bel rapporto tanto che, anche dopo l’addio alla squadra giallorossa, sono rimasti amici. In un’intervista rilasciata a TNT Sports, Osvaldo ha parlato del suo legame con Totti svelando alcuni retroscena della love story con Ilary Blasi. Era il 2011 quando Dani sbarcò alla Roma, creando da subito un ottimo rapporto con Francesco. All’epoca lui era già sposato con l’ex letterina di Passaparola, a cui aveva giurato amore eterno nel 2005, e la coppia aveva avuto due figli: Cristian, arrivato lo stesso anno delle nozze, e Chanel, nata due anni dopo. Nel 2016 sarebbe poi arrivata la terzogenita Isabel. Una coppia ... Leggi su dilei Osvaldo : una volta mi hanno quasi ucciso in un bar di Roma. Tornai con Totti e De Rossi a “sistemare” (Di martedì 28 aprile 2020) Danifa unasue Francesco, ma nondi. L’ex calciatore, oggi cantante, è stato per due anni compagno di squadra del capitano della Roma. I due si conoscono bene e hanno un bel rapporto tanto che, anche dopo l’addio alla squadra giallorossa, sono rimasti amici. In un’intervista rilasciata a TNT Sports,hato del suo legame consvelando alcuni retroscena della love story con. Era il 2011 quando Dani sbarcò alla Roma, creando da subito un ottimo rapporto con Francesco. All’epoca lui era già sposato con l’ex letterina di Passaparola, a cui aveva giurato amore eterno nel 2005, e la coppia aveva avuto due figli: Cristian, arrivato lo stesso anno delle nozze, e Chanel, nata due anni dopo. Nel 2016 sarebbe poi arrivata la terzogenita Isabel. Una coppia ...

neronmcn : RT @leadintogold: ?????? - FredMosby_ : @Jade___Mermaid Non mento mai! Ma sto aspettando la pubblicità perché sono curiosissimo (e mamma è anche una fan de… - SilviaMaidorn : RT @leadintogold: ?????? - TiziDeane : no tengo webcam y osvaldo ya me quiere mandar una jksjskjs el + piola era el loco - TimoBeil_ : RT @leadintogold: ?????? -