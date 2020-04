"Non è l'Arena, è Salvini". Ma quanto rosica Travaglio? Crisi di nervi e sfregio a Massimo Giletti (Di martedì 28 aprile 2020) Marco Travaglio, nei suoi editoriali, non può proprio fare a meno di prendersela con qualcuno. Questa volta il capro espiatorio del direttore del Fatto Quotidiano è Massimo Giletti, conduttore di La7. E proprio contro la sua trasmissione si scaglia Travaglio: "Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti Non è l'Arena: è Salvini, è andato in onda il prototipo del nuovo talk show modello governissimo" cinguetta, sostenendo la partigianeria pro-Salvini diNon è l'Arena. Ma non solo, perché neppure gli interventi successivi, lontani dalla politica, sono piaciuti al direttore del Fatto che ha scritto: "Dopo tre mesi di teledibattiti luttuosi e pallosi che issavano sul podio il virologo di turno all'insegna del 'ricordati che devi morire' e del 'noi siamo scienza, non fantascienza', si è ... Leggi su liberoquotidiano Pres. Uefa : "Il Coronavirus non è l'Apocalisse - col tempo ne usciremo"

Paolo Ciavarro : "Io raccomandato? Non è vero - adesso ci rido su" -

Consulta : "Non c'è diritto speciale in tempi eccezionali - serve leale collaborazione" (Di martedì 28 aprile 2020) Marco, nei suoi editoriali, non può proprio fare a meno di prendersela con qualcuno. Questa volta il capro espiatorio del direttore del Fatto Quotidiano; Massimo Giletti, conduttore di La7. E proprio contro la sua trasmissione si scaglia: "Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti Non; l'; andato in onda il prototipo del nuovo talk show modello governissimo" cinguetta, sostenendo la partigianeria pro-diNon; l'. Ma non solo, perché neppure gli interventi successivi, lontani dalla politica, sono piaciuti al direttore del Fatto che ha scritto: "Dopo tre mesi di teledibattiti luttuosi e pallosi che issavano sul podio il virologo di turno all'insegna del 'ricordati che devi morire' e del 'noi siamo scienza, non fantascienza', si; ...

Pontifex_it : In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore pe… - Pontifex_it : Tante volte noi con i nostri commenti iniziamo un piccolo linciaggio quotidiano. Che il Signore ci aiuti ad essere… - AnnalisaChirico : Esiste la morale, di cui non mi occupo, e poi c’è il morale. Anni di classi dirigenti inadeguate e depressione econ… - italianchoice : ? TRAD ? [#ACE_WOW]?? È passato molto tempo da quando sono stato nello studio ?? Volevo mostrarvi l’intero processo… - bradipalec : ” Io sono solo, non ho nessuno. Perché mi tratti così? ” ” Tu hai me. Io sono qui. Ma non ti basta, vero? Perché n… -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Kim Jong-Un è morto? Trump: Io so, ma non posso dire come sta Corriere della Sera Rifiuti abbandonati ovunque: il covid-19 non ferma la mano degli incivili

L'inciviltà non conosce quarantena, neanche il coronavirus la ferma. Perciò i cittadini corretti s'indignano perché le regole devono essere rispettate da tutti ed è necessario intensificare i controll ...

Coronavirus Italia, mascherine e bambini: obbligatorie dai 6 anni. Ecco come reperirle

Le mascherine protettive entreranno a far parte della quotidianità di tutti come conseguenza dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Secondo gli esperti, non solo gli adulti ma anche ...

L'inciviltà non conosce quarantena, neanche il coronavirus la ferma. Perciò i cittadini corretti s'indignano perché le regole devono essere rispettate da tutti ed è necessario intensificare i controll ...Le mascherine protettive entreranno a far parte della quotidianità di tutti come conseguenza dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Secondo gli esperti, non solo gli adulti ma anche ...