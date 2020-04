La grande illusione

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Dunque Renzi pensa, come un anno fa, di poter governare una crisi (leggi qui) e di essere l’artefice di un nuovo governo o di un equilibrio più avanzato per il suo partito stritolato nel consenso dal protagonismo del premier. E il Pd a sua volta pensa che non lo farà perché l’uomo più impopolare d’Italia pagherebbe un prezzo a tirare giù l’uomo più popolare d’Italia. E che comunque non accadrà perché non ci starebbero i Cinque Stelle: dopo un governo con Salvini e uno con Renzi, sarebbe troppo anche per loro un Conte ter con i berlusconiani.Anche se ormai è evidente a tutti, lì dentro, che la catastrofica conferenza stampa di Conte, di domenica sera, segna un cambio di fase, l’attuale partito di maggioranza relativa sembra ipnotizzato dal consenso del premier. L’alternativa, ...