La fase 2 scatena la rissa nel M5S Ma Conte non si tocca

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Il nuovo Dpcm fa discutere ma, per il Movimento 5 Stelle, le linee guide dettate dasono l'unica strada percorribile: "Non è il momento delle polemiche" La2 è di là da venire, così come l'attuazione del nuovo Dpcm varato dal premier Giuseppe, d'accordo con la Task force governativa guidata da Colao, che diventerà esecutivo a partire dal prossimo 4 maggio. In molti, durante queste ore, hanno mostrato qualche ragionevole rimostranza circa le nuove - ma non nuovissime - misure adottate dal Governo nel periodo che viene definito 'di convivenza col virus'. A suscitare non poche perplessità è la decisione di non riapire le piccole attività di commercio al dettaglio, e di ristorazione, che potranno alzare le saracinesche soltanto a partire dal 18 di maggio; mentre per le altre ...