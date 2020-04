Il più grande investimento sul futuro è la nostra scuola (Di martedì 28 aprile 2020) È ormai chiaro che l’emergenza causata dal virus Covid-19 sia molto più che una crisi sanitaria. Siamo di fronte a una crisi sociale e umana senza precedenti che sta mettendo a dura prova i nostri sistemi sociali e di convivenza, costringendoci a ripensare modalità e tempi delle relazioni e a rimodulare paradigmi e schemi consolidati.La crisi è trasversale e spietata, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Chi era più fragile e vulnerabile in passato, oggi è più esposto ai rischi sotto ogni punto di vista, in primis quello medico ed economico e poi sociale e psicologico. C’è poi una specifica categoria a rischio che in un primo momento sembrava essere stata dimenticata tra le righe dei decreti ed è quella dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.I nostri giovani, dalla più tenera ... Leggi su huffingtonpost Il nuovo puzzle più grande del mondo

Milano-Sanremo 1980 : Pierino Gavazzi e quello sprint da sogno su Saronni. Ed ora la vittoria più grande contro il Covid-19

