I fondi dall’Europa non sono un reato

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 28 aprile 2020) Sentendo parlare di migliaia di miliardi, il cittadino comune ha tutte le ragioni per essere sconcertato. Da dove vengono tutti questi soldi (in Europa tra 2 e 3 mila miliardi), come mai non c’erano mai quando si chiedeva di intervenire su qualche problema? Quali misteriose casseforti ha aperto il virus? A Bruxelles, a Francoforte, o a Roma non c’è in realtà Babbo Natale che fa regali. I soldisempre sudati, nessun pasto è gratis. A meno di mettere tasse nuove, o vendere il Colosseo, la gran parte, mettiamocelo bene in testa, è a prestito, e i prestiti vanno restituiti, con gli interessi, e buon per noi chemolto bassi, anche grazie all’euro. Dunque, il modo in cui prevalentemente si ricevono denari antipandemia, è far debiti. Vanno però ripagati. Se un politico, non facciamo nomi, si scandalizza per questo, significa ...