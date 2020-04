Fase 2, Colao: «Rapida adozione dell’app per il tracing», ma Immuni che fine ha fatto? (Di martedì 28 aprile 2020) «Il primo passo per avviare l’Italia alla Fase 2 è ripartire con decisione ma in sicurezza», così in un comunicato Vittorio Colao, il capo della task force governativa, commenta l’avvio della Fase 2. «Il nostro Comitato Economico Sociale vuole ora ascoltare e sistematizzare bisogni e opportunità di individui, famiglie e imprese, per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21», ha proseguito il dirigente, che ha indicato un «metodo generale» e rimarcato l’importanza dell’app per il tracciamento dei dati. Peccato però che di “Immuni” si siano perse le tracce. Ed è un fatto piuttosto curioso: secondo indiscrezioni l’applicazione sarebbe pronta a rispondere alle linee guida della ... Leggi su urbanpost Colao : “Ripartire in sicurezza - per Fase 2 screening e App tracing”

