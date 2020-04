Coronavirus, proposta di matrimonio sul camice: l’amore ai tempi del Covid (Di martedì 28 aprile 2020) La storia d’amore di Johnny Fasulo e Armida Cozzolino, due infermieri campani che hanno deciso di trasferirsi in Lombardia, dove attualmente lavorano per supportare i reparti impegnati nell’emergenza Coronavirus, tra le corsie dei quali Johnny ha posto alla sua amata la fatidica domanda. Una romantica lettera d’amore ai tempi del Covid-19 “Buongiorno, mi presento, sono Johnny, originario di Avellino. La mia fidanzata si chiama Armida ed è napoletana – si legge nella lettera inviata a SposiInCampania – Siamo entrambi infermieri e nella fattispecie io, attualmente, presto servizio presso un reparto di sub intensiva Covid a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza“. Il post di SposInCampania. Fonte: InstagramTutto ha origine qualche anno fa: Cupido fa breccia nei cuori di Johnny e Armida 7 anni fa, quando i due erano due giovani ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - la proposta di Firenze : “Scuole aperte a metà a maggio - non per la didattica - ma per i servizi educativi. Così aiutiamo i genitori - in sicurezza”

Coronavirus - lo smartworking diventi “diritto dei lavoratori” : la proposta del ministro del lavoro tedesco

Coronavirus - la proposta di Anammi : «Ripartire dal condominio» (Di martedì 28 aprile 2020) La storia d’amore di Johnny Fasulo e Armida Cozzolino, due infermieri campani che hanno deciso di trasferirsi in Lombardia, dove attualmente lavorano per supportare i reparti impegnati nell’emergenza, tra le corsie dei quali Johnny ha posto alla sua amata la fatidica domanda. Una romantica lettera d’amore aidel-19 “Buongiorno, mi presento, sono Johnny, originario di Avellino. La mia fidanzata si chiama Armida ed è napoletana – si legge nella lettera inviata a SposiInCampania – Siamo entrambi infermieri e nella fattispecie io, attualmente, presto servizio presso un reparto di sub intensivaa Vimercate, in provincia di Monza e Brianza“. Il post di SposInCampania. Fonte: InstagramTutto ha origine qualche anno fa: Cupido fa breccia nei cuori di Johnny e Armida 7 anni fa, quando i due erano due giovani ...

RegioneER : #Coronavirus, dal 27 aprile ripartono IMPRESE-DISTRETTI con attività export e CANTIERI opere pubbliche. Dal 4 MAGGI… - fattoquotidiano : Coronavirus, la proposta di Firenze: “Scuole aperte a metà a maggio, non per la didattica, ma per i servizi educati… - RegLombardia : #Coronavirus #Fase2 Regione Lombardia ha elaborato con gli stakeholders lombardi una proposta di interventi per 'la… - Fredericknapoli : Coronavirus, la proposta di Firenze: “Scuole aperte a metà a maggio, non per la didattica, ma per i servizi educati… - ivonne69villa : RT @RegLombardia: #Coronavirus #Fase2 Regione Lombardia ha elaborato con gli stakeholders lombardi una proposta di interventi per 'la nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposta Coronavirus, la proposta di Firenze: “Scuole aperte a metà a maggio, non per la didattica, ma per i… Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Delmastro (Fdi), Sibilia? pensi a boss scarcerati’

Invece non vi è nulla di tragico, ma tutto di tragicomico dal momento che il Sibilia che oggi invoca la scienza per chiudere per decreto l’economia italiana è lo stesso Sibilia che assurgeva agli ...

Coronavirus: Emilia Romagna, centri estivi in sicurezza per aiutare famiglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - Attivita' preferibilmente all'aperto e sanificazione degli ambienti in caso di soggiorno al chiuso. Bambini organizzati in piccoli gruppi seguiti da sem ...

Invece non vi è nulla di tragico, ma tutto di tragicomico dal momento che il Sibilia che oggi invoca la scienza per chiudere per decreto l’economia italiana è lo stesso Sibilia che assurgeva agli ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - Attivita' preferibilmente all'aperto e sanificazione degli ambienti in caso di soggiorno al chiuso. Bambini organizzati in piccoli gruppi seguiti da sem ...