Sono 24 le vulnerabilità risolte per Huawei e Honor con aggiornamento di maggio (Di lunedì 27 aprile 2020) Il futuro di diversi smartphone Huawei e Honor è decisamente incerto per quanto concerne il loro sviluppo software. Ad esempio, in mattinata ho portato alla vostra attenzione alcune novità delicate in merito ai possessori di un Huawei P20 e P20 Pro, come potrete notare con l'apposito approfondimento, ma oggi 27 aprile è necessario guardare anche al futuro prossimo. Mi riferisco all'aggiornamento di maggio, visto che ora abbiamo a disposizione le prime informazioni ufficiali in merito. I primi dettagli ufficiali sulla patch di maggio per Huawei e Honor Nonostante le patch per la sicurezza di marzo e aprile siano ancora in distribuzione per diversi smartphone Huawei e Honor, il produttore asiatico sta iniziando a darci le prime indicazioni ufficiali sul nuovo pacchetto software. Provando a scendere in dettagli, l'aggiornamento di maggio 2020 è ... Leggi su optimagazine Coronavirus - l’avviso dell’esperto : “La missione della Russia in Italia serve a raccogliere informazioni - sono bravissimi ad approfittare della vulnerabilità dell’Occidente”

Sono 21 le vulnerabilità risolte da Huawei e Honor con l’aggiornamento di marzo (Di lunedì 27 aprile 2020) Il futuro di diversi smartphoneè decisamente incerto per quanto concerne il loro sviluppo software. Ad esempio, in mattinata ho portato alla vostra attenzione alcune novità delicate in merito ai possessori di unP20 e P20 Pro, come potrete notare con l'apposito approfondimento, ma oggi 27 aprile è necessario guardare anche al futuro prossimo. Mi riferisco all'di, visto che ora abbiamo a disposizione le prime informazioni ufficiali in merito. I primi dettagli ufficiali sulla patch diperNonostante le patch per la sicurezza di marzo e aprile siano ancora in distribuzione per diversi smartphone, il produttore asiatico sta iniziando a darci le prime indicazioni ufficiali sul nuovo pacchetto software. Provando a scendere in dettagli, l'di2020 è ...

SpriocDorcha : Al di là dei fandom ci sono molte persone che pendono dalle labbra di questi ciarlatani e quando dico di non diffon… - Alessia69406712 : @nicmax25 Boh. Sono propensa a scaricarla, ma vorrei delle delucidazioni in più sulla gestione dei dati, sulla sicu… - cripisa1 : L’aiuto reciproco, l’attenzione verso chi verte in condizioni di vulnerabilità sono “scoppiati” proprio come il vir… - galatonese : RT @ItaliaLongeva: La vulnerabilità alle malattie infettive è una minaccia per la salute dei nostri #anziani. Mentre gli scienziati sono al… - mikiplus : @EuroMasochismo Cioè che quando la struttura è ingegnerizzata correttamente le vulnerabilità sono riconducibili sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono vulnerabilità Sono 24 le vulnerabilità risolte per Huawei e Honor con aggiornamento di maggio OptiMagazine