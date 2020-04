Qui era una bimba paffuta | oggi è una delle donne più sexy d’Italia

borghi_claudio : @GCeccaroni Simile ma peggio. Qui si fa esplicito riferimento a 'prezzi di mercato' laddove la proposta spagnola er… - fedesene : Qualche giorno fa ho chiesto ai lettori di mandarmi un audio su WhatsApp per il 25 aprile. Era la prima volta che… - Radio3tweet : C'era chi curava l'orto ogni giorno e chi non sapeva distinguere un cavolo da un fascio di spinaci: cinque scrittri… - M5S_No_Grazie : RT @StefanoDisegni: E'arrivato il giustiziere! Cioè...no...era qui un attimo fa... - LorenzoReda : @bennygiardina Son chiaramente d'accordo con lei sulle regole chiare. La questione più delicata credo sia l'eucares… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui era

MeteoWeek

Per anni uscendo dal portone di casa ho preso a sinistra e sono sfociato sulla piazza del Colosseo. Abito in Via Capo d’Africa che è a un passo da lì e questo nome mi ricorda ...Un mese in prima linea nella Bassa Lodigiana a combattere da vicino il coronavirus. «Un'esperienza che ricorderò per sempre nella mia vita e che ci insegnerà tanto anche ...