Live non è la D’Urso Aida Nizar in lacrime e smentisce le accuse dei giorni scorsi (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex gieffina Aida Nizar ospite di ‘Live non è la d’Urso’ ha smentito, una volta per tutte, la notizia dell’arresto dopo pesanti minacce al fidanzato Fernando. Ecco cosa racconta durante il collegamento con la D’Urso: “Sono stato vittima di un massacro televisivo e tanti giornali. Questo è soltanto un’altra bufala su Aida. Sai quante volte ho sofferto il bullismo. Aida è una donna combattente. Il mio fidanzato è semplicemente l’amore della mia vita. Siamo felicissimi. Non ci sono gossip, notizie. Chi non mi vuole bene ha inventato una bugia che mi ha ferito. Con questo non si gioca. Una provocatrice ha emozioni vere. Quanto mi vogliono ferire e ammazzare. Perché le notizie su Aida fanno tanto rumore…”. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ ha dichiarato, inoltre, che, ... Leggi su people24.myblog Live-Non è la d’Urso - Filippo Nardi : “Ho perso otto chili - ho avuto i sintomi del Coronavirus” – VIDEO

Filippo Nardi a Live non è la D’Urso ho avuto i sintomi del coronavirus e ho perso 8 chili

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Confcommercio : “0.50 euro per le mascherine? Cifra che non sta né in cielo né in terra” (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex gieffinaospite di ‘non è la d’Urso’ ha smentito, una volta per tutte, la notizia dell’arresto dopo pesanti minacce al fidanzato Fernando. Ecco cosa racconta durante il collegamento con la D’Urso: “Sono stato vittima di un massacro televisivo e tanti giornali. Questo è soltanto un’altra bufala su. Sai quante volte ho sofferto il bullismo.è una donna combattente. Il mio fidanzato è semplicemente l’amore della mia vita. Siamo felicissimi. Non ci sono gossip, notizie. Chi non mi vuole bene ha inventato una bugia che mi ha ferito. Con questo non si gioca. Una provocatrice ha emozioni vere. Quanto mi vogliono ferire e ammazzare. Perché le notizie sufanno tanto rumore…”. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ ha dichiarato, inoltre, che, ...

BenjieFede : Ricapitolando quindi: New York Non è da te Buona fortuna Magnifico difetto Ore 15.30 vi postiamo quando faremo la live ?? - angelomangiante : Una leggenda #Vilas. Ha rivoluzionato con Borg il tennis degli anni '70. Paolo Bertolucci me lo portò in telecrona… - fanpage : #27aprile La Spagna non può abbassare la guardia #COVID19 - salpaladino : @Diego__Die Ha detto che si tratta di un obbiettivo e la Juve proverà ad arrivarci... ovviamente oggi la certezza n… - BiancoNero1905 : Non c'è una posizione ufficiale della Juventus. Il club si attiene alla direttive del governo. I giocatori che sono… -