Instagram | arriva l’adesivo #challenge

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tra le ultime novità c’è la #PillowChallange con cui anche tante star si sono fotografate usando cuscini a mo’ di abiti, e non perde smalto #IStayHomeFor, l’equivalente inglese di #IoRestoaCasa per invitarci a taggare foto di attività costruttive svolte durante la quarantena: sono alcune delle challange che trovate nella gallery sopra, ovvero sfide virtuali diventate un tormentone in questo momento di emergenza sanitaria, nate per passare il tempo in modo divertente ma anche per diffondere consapevolezza sui temi del Coronavirus. Un’idea così diffusa che Instagram ora ha creato un adesivo ad hoc: #challange.