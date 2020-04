Il telescopio ALMA si rafforza | con la “Banda 2” studiare il cosmo sarà tutta un’altra

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Il, che scruta l’universo dai 5000 metri dell’altopiano di Chajnantor in Cile, riceverà un aggiornamento che gli consentirà di essere ancora più performante e migliorare le sue già eccellenti doti”, riporta una nota stampa dell’INAF. “È stato infatti ratificato il contratto che vede coinvolti un consorzio internazionale di Istituti di Ricerca, tra cui l’INAF, per la produzione finale di una serie di ricevitori di ultima generazione da installare sulle 66 antenne che compongono(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Grazie a questi nuovi ricevitori estremamente sensibili, denominati Band 2 receiver cartdriges,sarà in grado di captare i più deboli segnali dalcon lunghezze d’onda comprese tra 2,6 e 4,5 mm. “Sono fiero di questo risultato ...