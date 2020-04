Fedez prende in giro Chiara Ferragni, lo scherzo è esilarante ma lei non reagisce bene: «Che c*** vuoi» (Di lunedì 27 aprile 2020) Nuovo siparietto per Fedez e Chiara Ferragni. Per ingannare il tempo in quarantena i Ferragnez si lanciano quotidianamente in una sorta di “Casa Vianello” 2.0. Una delle ultime gag è andata in scena in camera da letto mentre l’imprenditrice digitale si prendeva cura del suo viso con una maschera. L’ironico marito l’ha presa in giro davanti ai followers mettendo a confronto una sua versione decisamente più sexy. In un video pubblicato su Instagram il cantante mostra prima una foto di Chiara in rosso, truccata e sensuale e poi gira la camera inquadrando la moglie a letto, in pigiama, con i capelli arruffati e la maschera di bellezza sul volto. «Scusi cameriere, io ho ordinato questo e mi è arrivato questo», scherza Fedez. La reazione alla presa in giro è immediata e furiosa. «Che ca**o vuoi?!» risponde con ... Leggi su attualitavip.myblog Vladimir Luxuria se la prende con Fedez e il suo ultimo singolo : “Denigra i trans” -

