Federturismo | le proposte per la Fase 2

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Regole chiare, sburocratizzazione e semplificazione: arrivano lediper la ripartenza in vista della2 che si annuncia complessa al pari della prima. Il turismo – si legge nel comunicato ufficiale – è un settore decisivo dell’economia italiana che in questo momento è in grave sofferenza, come detto dallo stesso Presidente del Consiglio Conte nel suo discorso di ieri. Va quindi urgentemente sbloccato e aiutato con interventi immediati per la ripartenza. Per questo abbiamo raccolto dalla nostra base associativa, composta da 20 filiere, leper le linee guida e le indicazioni operative per la riapertura delle imprese che abbiamo presentato in un documento alla task force Colao. “Le nostre imprese per poter ripartire hanno bisogno ora più che mai di sburocratizzazione e semplificazione, ...