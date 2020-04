Elettra Lamborghini | lato B e non solo in faccia ai fan Ma c’è chi infierisce | “Stai

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020)ha quasi 6 milioni di follower su Instagram e anche durante questa quarantena non li ha mai lasciati soli. Quasi mai: qualche settimana fa la cantante ed ereditiera che è prossima alle nozze con il suo Afrojack si è presa una breve pausa perché troppo impegnata con il suo nuovo hobby, ovvero le costruzioni con i Lego come ha fatto sapere lei stessa giustificando l’assenza di circa 48 ore dai social. Ma in generale ha mostrato su Instagram la sua casa, le sue sessioni di allenamento e i rituali di bellezza. Si è detta preoccupata per i continui attacchi di fame strappando una risata ai follower e si è fatta vedere anche durante una serata romantica nella sua stanza cinema. Sempre con il sorriso e l’atteggiamento positivo che la contraddistinguono,ha registrato un’infinità di Storie in questi giorni ...