Dl aprile, stop a licenziamenti per altri due mesi (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – stop ai licenziamenti per altri due mesi e aumento del bonus per gli autonomi fino a 800 euro ma con redistribuzione in base al reddito. Sono alcune delle novità previste nel Dl aprile allo studio del governo. In dettaglio, si andrebbe verso una proroga di ulteriori due mesi per la sospensione di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (ad esempio ragioni inerenti all'attività produttiva, e all'organizzazione del lavoro) già inserita nel Cura Italia. Il decreto di aprile dovrebbero prevedere anche il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro per aiutare i genitori con i figli a casa da scuola, come già annunciato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Sul fronte autonomi, il bonus per le partite Iva dovrebbe vedere un aumento a 700-800 euro ma con una redistribuzione su ...

DPCM Aprile : lo stop ai licenziamenti e alla pagella fiscale

