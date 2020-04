Corsetta sì, messe no. E i vescovi si scagliano contro Conte. La Fase 2 divide pure il governo (Di lunedì 27 aprile 2020) Corsetta sì, messe no. E i vescovi sbottano: "Compromesso l'esercizio della libertà di culto". In sostanza, l'Italia riparte ma le chiese restano chiuse. E così poco dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte che ha annunciato il nuovo decreto sulla Fase 2, la Conferenza episcopale italiana si infuria e invia una nota durissima proprio al premier. "Dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare Orientamenti e Protocolli con cui affrontare una Fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato questa sera esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con il popolo". Ma "la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale", hanno incalzato il vescovi, rimarcando che "alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 aprile 2020)sì,no. E isbottano: "Compromesso l'esercizio della libertà di culto". In sostanza, l'Italia riparte ma le chiese restano chiuse. E così poco dopo la conferenza stampa di Giuseppeche ha annunciato il nuovo decreto sulla2, la Conferenza episcopale italiana si infuria e invia una nota durissima proprio al premier. "Dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare Orientamenti e Protocolli con cui affrontare unatransitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato questa sera esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con il popolo". Ma "la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale", hanno incalzato il, rimarcando che "alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama ...

GirolamoNavarra : Hanno vietato Messe, funerali e le celebrazioni della Santa Pasqua, multato preti e sindaci controcorrente, crimina… - Francescaeffe3 : RT @albealias: @AndreaOrlandosp E perché, gli altri no? E le messe? E i funerali? E il runner che si fa una corsetta solitaria chi contager… - Enrico_Bianchi : RT @albealias: @AndreaOrlandosp E perché, gli altri no? E le messe? E i funerali? E il runner che si fa una corsetta solitaria chi contager… - albealias : @AndreaOrlandosp E perché, gli altri no? E le messe? E i funerali? E il runner che si fa una corsetta solitaria chi… -

La Regione Campania, nella persona del presidente Vincenzo De Luca, ha emesso l’ordinanza n. 39 che dispone che a far data da lunedì 27 aprile e fino al 3 maggio è possibile: effettuare interventi di ...

Viene da chiedersi se, dal 4 maggio, assisteremo a scene come quella avvenuta nella parrocchia di Gallignano, in provincia di Cremona, dove i carabinieri hanno fatto irruzione in una chiesa di 300 ...

