Conte: «Visite a congiunti? Non significa andare da amici e fare feste» (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Conte fa chiarezza sul significato di una delle più discusse novità del nuovo dpcm: le parole del Premier Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti alla Prefettura di Milano. Ecco le sue parole. congiunti – «Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive. Un quarto dei contagiati è negli appartamenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Domande e risposte dopo l’ultimo decreto di Conte : dagli spostamenti alle visite ai parenti

Domande e risposte dopo l’ultimo decreto di Conte : dagli spostamenti all’autocertificazione fino alle visite ai parenti

Conte firma il Dpcm : il 4 maggio riaprono tessile e automotive - ok a visite parenti (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Presidente del Consigliofa chiarezza sulto di una delle più discusse novità del nuovo dpcm: le parole del Premier Il Presidente del Consiglio Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti alla Prefettura di Milano. Ecco le sue parole.– «Lo preciseremo nelle faq, ma nonche si puòa casa di, adelle. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive. Un quarto dei contagiati è negli appartamenti». Leggi su Calcionews24.com

IlContiAndrea : Io comunque sono terrorizzato dalle “visite ai congiunti”. In questa fase è ancora troppo presto. Secondo me #ConferenzaStampa #Conte - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Dal 4 maggio ristorazione con asporto. Visite mirate tra familiari, consentiremo rientro in domici… - sole24ore : #Fase2, ecco l’elenco delle attività che potranno riaprire dal 4 maggio #Conte - FabyP_69 : @GrassoEmanuele2 Leggiti il link. Ieri sera Conte non è stato limpido nella spiegazione delle visite ai congiunti - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: ok visite congiunti, ma no party e riunioni di famiglia #coronavirus -