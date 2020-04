Conte è a Milano, forse questa sera andrà anche a Codogno e Lodi. “Non è il momento di mollare. Il Governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Non ci sono condizioni per tornare a normalità. Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe sContentare i cittadini”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo alla prefettura di Milano. “Con queste nuove misure ha aggiunto il presidente del Consiglio – noi manderemo al lavoro altri 4,5 milioni di lavoratori. Un flusso significativo di persone che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. Ma i cittadini devono avere fiducia che queste decisioni sono responsabili e nell’interesse di tutti”. “Molti cittadini – ha detto ancora Conte – non sono Contenti delle nuove misure e lo stiamo rivedendo. Questo è comprensibile perché molti speravano di ... Leggi su lanotiziagiornale Conte a Milano : «Non ci sono ancora le condizioni per tornare alla normalità. Incontrare i congiunti non significa fare feste» DIRETTA

Coronavirus - Conte per la prima volta in Lombardia dall'inizio dell'emergenza : incontri con Fontana e i sindaci di Milano - Bergamo e Brescia (Di lunedì 27 aprile 2020) “Non ci sono condizioni per tornare a normalità. Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo ildi mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giustese ciò potrebbe sntare i cittadini”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeal suo arrivo alla prefettura di. “Con queste nuove misure ha aggiunto il presidente del Consiglio – noi manderemo al lavoro altri 4,5 milioni di lavoratori. Un flusso significativo di persone che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. Ma i cittadini devono avere fiducia che queste decisioni sono responsabili e nell’interesse di tutti”. “Molti cittadini – ha detto ancora– non sononti delle nuove misure e lo stiamo rivedendo. Questo è comprensibile perché molti speravano di ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Milano Coronavirus, Conte a Milano: "Non è un governo materialista, rammarico per la Cei" - Politica Agenzia ANSA Premier Conte chiarisce: "Fase della convivenza, non della libertà. Congiunti? Parenti, non amici"

Premier Conte in prefettura a Milano, vede Sala e Fontana

