Confagricoltura, più coraggio e meno burocrazia per ripresa (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Ci avviamo ad affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus, ma serve maggiore coraggio. L’agroalimentare è tra settori che hanno garantito continuità produttiva, ma oggi, a quasi due mesi dall’avvio del lockdown, ogni giorno di limitazione ulteriore al generale sistema imprenditoriale confina l’Italia a una recessione troppo pericolosa e difficilmente recuperabile”. All’indomani della presentazione del nuovo DPCM da parte del Premier Conte, il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, pone l’attenzione alla fase di ripartenza, evidenziando l’esigenza di un cambio di passo. “L’agroalimentare è strategico e rientra tra i settori ‘protetti’ dal Golden Power, – afferma – dobbiamo pensare di affrontare questo periodo con capacità di visone ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Ci avviamo ad affrontare la fase 2 dell’emergenza coronavirus, ma serve maggiore. L’agroalimentare è tra settori che hanno garantito continuità produttiva, ma oggi, a quasi due mesi dall’avvio del lockdown, ogni giorno di limitazione ulteriore al generale sistema imprenditoriale confina l’Italia a una recessione troppo pericolosa e difficilmente recuperabile”. All’indomani della presentazione del nuovo DPCM da parte del Premier Conte, il Presidente di, Massimiliano Giansanti, pone l’attenzione alla fase di ripartenza, evidenziando l’esigenza di un cambio di passo. “L’agroalimentare è strategico e rientra tra i settori ‘protetti’ dal Golden Power, – afferma – dobbiamo pensare di affrontare questo periodo con capacità di visone ...

AgriculturaIT : Coronavirus. Giansanti ( @Confagricoltura ): Fase 2, più coraggio e meno burocrazia per la ripresa - Confagricoltura : RT @Confagri_Mn: #Coronavirus: @masgiansanti @Confagricoltura chiede «più coraggio e meno burocrazia» in vista della #Fase2 «Serve uno scat… - Confagri_Mn : #Coronavirus: @masgiansanti @Confagricoltura chiede «più coraggio e meno burocrazia» in vista della #Fase2 «Serve u… - Confagricoltura : #Coronavirus, @masgiansanti: più coraggio e meno #burocrazia per la ripresa - Agricolae1 : #CORONAVIRUS, @masgiansanti @Confagricoltura : PIU’ CORAGGIO @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT E MENO #BUROCRAZIA PER… -

