"Come serial killer non è male": Travaglio avvelenato su Fontana e sul caso Rsa (Di lunedì 27 aprile 2020) Mentre continuano le indagini sulle Rsa che non spaventano la Regione Lombardia, consapevole di avere la coscienza pulita, Marco Travaglio apre il suo editoriale su Il Fatto Quotidiano con una battuta tutt'altro che gradevole nei confronti di Attilio Fontana. Quest'ultimo è stato infatti preso di mira a causa delle sue dichiarazioni su quanto accaduto nelle case di riposo: "Non credo di aver sbagliato, abbiamo portato avanti il provvedimento sulla base delle risultanze tecniche. Se lo rifaremmo? Certamente". Il commento di Travaglio è stato il seguente: "Come governatore non è un granché, ma Come serial killer non è male". Un'accusa pesante, soprattutto dopo che Fontana aveva chiarito che "per quanto riguarda la delibera che consentiva di trasferire nelle Rsa alcuni malati che stavano uscendo dagli ospedali, noi abbiamo ...

