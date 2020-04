Calciomercato Lazio, occhi puntati in Spagna: nel mirino Vazquez (Di lunedì 27 aprile 2020) La Lazio starebbe pensando alla prossima stagione in sede di mercato: oltre a Luis Suarez ed Escalante, piace anche Vazquez La Lazio lavora anche sul mercato per mettere a segno i colpi essenziali per disputare una Champions League di livello nella prossima stagione. Oltre ai già noti Mario Gotze e Luis Suarez, i biancocelesti lavorano ad una vecchia conoscenza della Serie A. Franco Vazquez, ex fantasista del Palermo ora al Siviglia, potrebbe fare al caso dei biancocelesti, come riportato da La Gazzetta dello Sport: il suo contratto scade nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Luis Alberto al Barcellona?/ Calciomercato - una contropartita possibile per la Lazio

Calciomercato Lazio - scatta il piano Champions. I dettagli

Dall'Inghilterra - Juventus ed Everton su Luis Alberto

Nonostante sia vicino al rinnovo con il suo attuale club, la Lazio, Luis Alberto, centrocampista spagnolo classe 1992, avrebbe molto mercato: stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e ...

Lazio, complicazioni per il nuovo vice Strakosha

La Salernitana, però, non sembra sentirci, come riporta 'TuttoSalernitana': Micai, classe '93, arrivato nel 2018 dopo il fallimento del Bari, è legato ai granata da un contratto quinquennale e i campa ...

