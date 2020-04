Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

Leggi su agi

(Di domenica 26 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Emidio Servidio di Orvieto ha reso la vita più facile a migliaia di persone disabili in viaggio. Da ragazzo dormiva in un sottoscala, ricorda Dante, ma irrobustiva la fibra per emergere. Negli anni ottanta, tra i primi a costruire i sanitari adatti a turisti fragili, così fiorì la sua ditta 'Ponte Giulio', arrivata fino in ...