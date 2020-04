Terremoto oggi Pozzuoli M 3 1 Ingv ultime scosse | triplo sisma nella zona di Napoli

(Di domenica 26 aprile 2020)M 3.1,: notte di tremore in provincia di, con tre sismi superiori alla magnitudo 2.0

_alxbw_ : @SlKim Mi spiace, ti auguro andrà un po' meglio oggi. Fatica a dormire? Con 'in generale' mi riferivo al terremoto di cui ho appena letto - Michela26114786 : RT @occhio_notizie: Tre scosse di #terremoto registrate a #Pozzuoli nella notte - InMeteo : NEWS: Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 26 Aprile 2020 (ultimi terremoti, orario) - AdyAzza : RT @occhio_notizie: Tre scosse di #terremoto registrate a #Pozzuoli nella notte -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi

Due scosse di terremoto di significativa entità si sono verificate oggi in Campania, precisamente nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il doppio evento tellurico è stato tempestivamente ...Uno sciame sismico di 25 scosse è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dalle 3,25 ed è ancora in atto con l'ultimo sisma alle 7,23 di questa mattina. Le scosse più forti sono ...