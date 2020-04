Spadafora: «Serie A? Nulla è scontato» (Di domenica 26 aprile 2020) “Dal 4 maggio ci sarà il via libera agli sport individuali, non agli allenamenti individuali. Per gli sport di squadra bisognerà attendere. Si ripartirà il 18 maggio con gli sport di squadra? Vedremo, ma le fasi successive ce le dobbiamo guadagnare, perché Nulla è scontato”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto durante … L'articolo Spadafora: «Serie A? Nulla è scontato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Spadafora : «Protocollo Serie A non sufficiente»

Serie A ancora in bilico - Spadafora “Al momento nulla è scontato”

