Recovery fund, la battaglia continua (Di domenica 26 aprile 2020) Lo scorso 23 aprile, il Consiglio europeo ha preso atto della necessità di un Recoveryplanfinanziato dal bilancio comunitario. Si tratta di un passo in avanti importante che va verso l’indirizzo tracciato dall’ultima Risoluzione del Parlamento europeo. Bisogna dare merito al presidente Conte e ai ministri competenti di aver portato a casa dei risultati notevoli, soprattutto se si considera che, fino a poche settimane fa, diversi Paesi mostravano significative perplessità rispetto all’adozione di forme di mutualizzazione dell’impatto della Pandemia. Ci stiamo finalmente mettendo alle spalle la lunga stagione del rigore fine a se stesso che ha caratterizzato la risposta europea alla crisi del 2008. Tuttavia, molti aspetti del “Recovery fund”, come le modalità del suo finanziamento, restano incerti e verrannodefiniti più ... Leggi su huffingtonpost Gentiloni in pressing sull'Ue : "Recovery Fund da 1.500 miliardi entro l'estate"

Recovery Fund e Mes - Gualtieri : “Nessun rischio italia. Debito scenderà”

Recovery Fund - il commissario Gentiloni accelera. Vanno serrati i tempi. “Le risorse non servono tra due anni ma servono presto” (Di domenica 26 aprile 2020) Lo scorso 23 aprile, il Consiglio europeo ha preso atto della necessità di unplanfinanziato dal bilancio comunitario. Si tratta di un passo in avanti importante che va verso l’indirizzo tracciato dall’ultima Risoluzione del Parlamento europeo. Bisogna dare merito al presidente Conte e ai ministri competenti di aver portato a casa dei risultati notevoli, soprattutto se si considera che, fino a poche settimane fa, diversi Paesi mostravano significative perplessità rispetto all’adozione di forme di mutualizzazione dell’impatto della Pandemia. Ci stiamo finalmente mettendo alle spalle la lunga stagione del rigore fine a se stesso che ha caratterizzato la risposta europea alla crisi del 2008. Tuttavia, molti aspetti del “”, come le modalità del suo finanziamento, restano incerti e verrannodefiniti più ...

luigidimaio : Non ho mai detto di dover essere pragmatici sul Mes, che continuiamo come ha detto anche @vitocrimi a ritenere uno… - FerdiGiugliano : Giuseppe Conte dice di essere riuscito a far convergere tutti sul Recovery Fund (@repubblica) Il Recovery Fund (tu… - Linkiesta : Abbiamo atteso pazientemente che #Conte finisse di recitare la sua filastrocca sul #Mes che non è il Mes e il… - ringetto65 : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Non sa neanche cosa sta dicendo. Se il mes esiste la colpa è sua di Berlusconi e Salvini. Conte non ha… - Musso___ : RT @marcobreso: Il Maestro @claudiperez su @el_pais descrive così i reali progressi fatti sul Recovery Fund UE: “Al momento c’è il tentat… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Il grande bluff del Recovery fund Il Tempo Recovery fund, la battaglia continua

Tuttavia, molti aspetti del “Recovery fund”, come le modalità del suo finanziamento, restano incerti e verrannodefiniti più avanti da una proposta della Commissione. La battaglia, dunque, è ancora in ...

Gentiloni in pressing sull'Ue: "Recovery Fund da 1.500 miliardi entro l'estate"

Paolo Gentiloni in pressing sull'Unione Europea riguardo al Recovery Fund: "A mio avviso - ha detto il commissario italiano agli Affari economici - la dimensione ragionevole deve essere attorno ai ...

Tuttavia, molti aspetti del “Recovery fund”, come le modalità del suo finanziamento, restano incerti e verrannodefiniti più avanti da una proposta della Commissione. La battaglia, dunque, è ancora in ...Paolo Gentiloni in pressing sull'Unione Europea riguardo al Recovery Fund: "A mio avviso - ha detto il commissario italiano agli Affari economici - la dimensione ragionevole deve essere attorno ai ...