Mancini: "Da CT dell'Italia sarei felice se non si riprendesse. Triplete Inter? Ci sarei riuscito" (Di domenica 26 aprile 2020) ​"Speriamo che si riprenda presto, mi manca molto vedere le partite. Ormai scendo poco in campo ma almeno mi divertivo a osservare i ragazzi e spero sia possibile tornare a farlo presto". Lo dice Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana e protagonista di na lunga Intervista su Instagram con La Gazzetta dello Sport. CAMPIONATO - "Come commissario tecnico della Nazionale, se finisse il campionato ora sarei più contento, perché poi cominceranno ad accumularsi le partite, ma è giusto... Leggi su 90min Mancini : “Balotelli ha delle qualità importanti ma dipende solo da lui”

Calcio - Europei 2021 : i possibili convocati dell’Italia. Mancini confermerà il gruppo - con qualche novità

