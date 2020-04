I sindaci a Conte: "Dateci regole chiare sulla Fase 2, serve tempo per prepararsi" (Di domenica 26 aprile 2020) “Noi sindaci, fin dall’inizio di questa emergenza, abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni, che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la Fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza”. È la lettera che i sindaci hanno inviato al premier Giuseppe Conte con le loro proposte in vista della cabina di regia.La lettera è firmata a nome di tutti i primi cittadini dai sindaci dei Comuni capoluogo di Città metropolitana. All’incontro con il Governo, nel pomeriggio, saranno presenti in collegamento il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sindaco Bari, la sindaca di Roma Virginia ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - i sindaci a Conte : “Chiediamo misure indispensabili per la fase 2”

500 sindaci vs Conte “servono 5 miliardi”/ “Poteri ai Comuni per riaprire cantieri”

500 sindaci vs Conte “servono 5 miliardi”/ “Poteri ai Comuni per riaprire cantieri” (Di domenica 26 aprile 2020) “Noi, fin dall’inizio di questa emergenza, abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni, che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare ladue, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza”. È la lettera che ihanno inviato al premier Giuseppecon le loro proposte in vista della cabina di regia.La lettera è firmata a nome di tutti i primi cittadini daidei Comuni capoluogo di Città metropolitana. All’incontro con il Governo, nel pomeriggio, saranno presenti in collegamento il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sindaco Bari, la sindaca di Roma Virginia ...

LegaSalvini : LA RIVOLTA DEI SINDACI CONTRO CONTE - MediasetTgcom24 : I sindaci a Conte: 'Chiediamo misure indispensabili per la fase 2' #sindaci - CostanzaBattis1 : RT @HuffPostItalia: I sindaci a Conte: 'Dateci regole chiare sulla Fase 2, serve tempo per prepararsi' - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: I sindaci a Conte: 'Chiediamo misure indispensabili per la fase 2' #sindaci - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: I sindaci a Conte: 'Chiediamo misure indispensabili per la fase 2' #sindaci -

Ultime Notizie dalla rete : sindaci Conte Coronavirus, i sindaci a Conte: 'Chiediamo misure indispensabili fase 2' - Politica Agenzia ANSA Eolie, operatori balneari e albergatori: "Non sappiamo quando ripartiremo"

«Come Federalberghi - dice Christian Del Bono, presidente del ramo isole minori dell’organizzazione in Sicilia - lo scorso 17 aprile abbiamo inviato una richiesta al presidente Musumeci, all’assessore ...

Coronavirus, da sindaci 10 proposte a Conte: prezzi mascherine calmierati-2-

Roma, 26 apr. (LaPresse) - I sindaci, inoltre, chiedono, di "le eventuali risorse assegnate alle Regioni, oltre a quelle già attribuite con precedenti provvedimenti, siano vincolate ad attività ...

«Come Federalberghi - dice Christian Del Bono, presidente del ramo isole minori dell’organizzazione in Sicilia - lo scorso 17 aprile abbiamo inviato una richiesta al presidente Musumeci, all’assessore ...Roma, 26 apr. (LaPresse) - I sindaci, inoltre, chiedono, di "le eventuali risorse assegnate alle Regioni, oltre a quelle già attribuite con precedenti provvedimenti, siano vincolate ad attività ...