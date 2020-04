Fase 2 | l’annuncio di Conte | cosa riapre il 4 maggio | il 18 e l’1 giugno

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 aprile 2020) Sarà una2… a più fasi. Nel corso della conferenza stampa in diretta streaming il Premierha confermato che la riapertura avverrà attraverso vari step (almeno tre) ben cadenzati nel tempo. In più occasioni, il primo ministro ha ripetuto più volte che non è ancora il tempo di rischiare: le probabilità che la curva di contagio torni a crescere velocemente sono molto alte e il Paese non può permettersi un ulteriore choc del genere. Per questo il piano di riapertura sarà graduale, fatto di passaggi ponderati e consequenziali. Prima ripartiranno le attività imprenditoriali necessarie (quelle legate alla filiera con l’estero, ma non solo), poi sarà il turno della ristorazione e delle attività sportive, per concludere con le attività del settore bellezza (parrucchieri e barbieri, ...