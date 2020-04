Da morto ad avvistato Rimbalzano le voci sulla sorte di Kim

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Le notizie contrastanti non sono notizie, ma alimentano un mistero attorno alle reali condizioni di salute di Kim Jong-un, 36 anni, dittatore della Corea del Nord. Rimbalza con insistenza sui social, e viene battuta la notizie da alcune testate tra cui Tmz, l’indiscrezionemorte del leader. Per altri è in fin di vita dopo un delicato intervento chirurgico. Per altri ancora è stato visto camminare sulle proprie gambe. L’unica certezza è la sua clamorosa assenza alle celebrazioni per l′88esimo anniversario della fondazione dell’Esercito Popolare Rivoluzionario Coreano.Entrando nel campo delle indiscrezioni e delle notizie non verificate, nelle ultime ore, il vice direttore della televisione satellitare HKSTV di Hong Kong, Shijian Xingzou, citando “fonti molto solide”, ha affermato che Kim sarebbeo in stato ...