Coronavirus | Conte | ‘no risentimento e rabbia | ripresa dipende da noi’

(Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Stiamo tutti affrontando una prova molto dura, lo sarà anche nei prossimi mesi e mi rendo conto che molti di voi, dopo varie settimane di rinunce, vorrebbero un definitivo allentamento delle misure”. Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa. “Potremmo affidarci al, allae prendercela con chiunque ci capiti a tiro, con i familiari, l’Europa, il governo, i politici, la stampa… Oppure potremmo operare un’altra scelta: scacciare via lae pensare a cosa ciascuno può fare per consentire unarapida”, afferma.L'articolo, ‘noda noi’ CalcioWeb.

lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - ChilErminia : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Conte: “Se ami l’Italia mantieni le distanze, la curva del contagio può risalire” - laBARBARA73 : RT @annidicera: Quando lei ti fa lap dance, ma tu guardi #Conte in TV #Fase2 #coronavirus #lockdown -

“Se non rispettiamo le distanze la curva aumenterà, aumenteranno i defunti e i danni a quel punto saranno irreversibili, se ami l’italia mantieni le distanze”, è stato lo spot di Conte per invitare al ...si allenteranno cioè le misure di isolamento introdotte il 9 marzo per contrastare la pandemia di coronavirus e gradualmente si riapriranno le attività produttive e commerciali. Ecco in sintesi cosa ...