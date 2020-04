"Chi potrebbe far fuori la sorella di Kim Jong-un". Corea, intrigo per la successione (e ombre nucleari) (Di domenica 26 aprile 2020) E adesso, che succede? Se davvero Kim Jong-un fosse morto, che ne sarà della Corea del Nord? Si parla in primis della successione, e a fornire qualche lume, interpellata da formiche.net, ci pensa Francesca Frassinetti, ricercatrice dell'Asia Center dell'Ispi. "Quella di Pyongyang è una dittatura ereditaria e la sorella Kim Yo-Jong avrebbe le credenziali di sangue, in quanto discendente della cosiddetta stirpe del Monte Paektu”, spiega la Frassineti. Ma non è tutto così scontato: è necessario infatti comprendere la possibile reazione della gerontocrazia del regime, quella composta da zii e cugini di Kim. Il punto è che Kim Yo-Jong è donna: il regime lo può tollerare? “I gerarchi potrebbero non accettarla anche soltanto in quanto donna - riprende la ricercatrice -. Certamente ci sono stati dei passaggi importanti che ... Leggi su liberoquotidiano DayZ potrebbe avere i giorni contati? Un nuovo rumor suggerisce la chiusura di Bohemia Interactive Bratislava

X Factor 2020 - due giudici potrebbero tornare : ecco di chi stiamo parlando (Di domenica 26 aprile 2020) E adesso, che succede? Se davvero Kim-un fosse morto, che ne sarà delladel Nord? Si parla in primis della, e a fornire qualche lume, interpellata da formiche.net, ci pensa Francesca Frassinetti, ricercatrice dell'Asia Center dell'Ispi. "Quella di Pyongyang è una dittatura ereditaria e laKim Yo-avrebbe le credenziali di sangue, in quanto discendente della cosiddetta stirpe del Monte Paektu”, spiega la Frassineti. Ma non è tutto così scontato: è necessario infatti comprendere la possibile reazione della gerontocrazia del regime, quella composta da zii e cugini di Kim. Il punto è che Kim Yo-è donna: il regime lo può tollerare? “I gerarchiro non accettarla anche soltanto in quanto donna - riprende la ricercatrice -. Certamente ci sono stati dei passaggi importanti che ...

E se il dittatore fosse morto, che cosa farà il suo successore? Educata in un collegio svizzero (proprio come Kim), la sorella del leader - si interroga sempre formiche.net - "potrebbe non essere ...

E se il dittatore fosse morto, che cosa farà il suo successore? Educata in un collegio svizzero (proprio come Kim), la sorella del leader - si interroga sempre formiche.net - "potrebbe non essere ...