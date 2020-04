cheejicake_ : non ho ancora capito perché gli insetti ragni zanzare entrano sempre in camera mia e di fra, quando la finestra di… - AleGuerani : @RaffaelloLupi Abbiamo dei numeri che l'unico certo sarà quello dei morti complessivi dato dall'ISTAT, fra poco ria… - iltrenoromalido : Fra poco si tornerà in metro e dovremo essere contingentati Per rendere l’idea di quello che potrebbe essere, vi mo… - fra_tante : RT @alessan63456465: 8. MAPPA DELLE RELAZIONI E DEGLI SPOSTAMENTI l'APP crea la MAPPA DEGLI SPOSTAMENTI di ciascun utente:quelli abituali… - 79_Alessio : RT @iltrenoromalido: Fra poco si tornerà in metro e dovremo essere contingentati Per rendere l’idea di quello che potrebbe essere, vi mostr… -

Ultime Notizie dalla rete : metro fra Un metro fra i tavoli e accessi separati, tutte le proposte dei ristoratori per la "Fase 2" Gazzetta del Sud Un metro fra i tavoli e accessi separati, tutte le proposte dei ristoratori per la "Fase 2"

Un metro di distanza tra i tavoli e mascherine al personale di sala e cucina, come da indicazioni delle autorità sanitarie. Accessi differenziati, dove possibile, per i clienti in entrata e quelli in ...

Fase 2: addio al menu nei ristoranti, al bar clienti a un metro di distanza dal bancone

Fra un tavolo e l'altro, per esempio, ci saranno almeno 2 metri di distanza, i camerieri avranno mascherina e guanti. I clienti resteranno a un metro di distanza perfino dal bancone in attesa del ...

