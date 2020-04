Previsioni Meteo Toscana: da martedì torna la pioggia (Di sabato 25 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia o nubi basse fino alla prima parte del mattino. Venti: deboli da sud, sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie. Lunedì 27 poco nuvoloso con nubi basse al mattino. Velature in arrivo dalla sera. Venti: deboli da sud sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in locale lieve aumento le massime. Martedì 28 nuvoloso con piogge sparse, più frequenti a ridosso dei rilievi di nord ovest. Venti: deboli meridionali con rinforzi lungo la costa. Mari: mossi. Temperature: massime in lieve calo. Mercoledì 29 nuvoloso con piogge sparse nella prima parte della giornata. Tendenza a ... Leggi su meteoweb.eu Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : domani piogge isolate

