Mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici (Di sabato 25 aprile 2020) Naso e bocca dovranno obbligatoriamente essere coperti con una Mascherina, anche di stoffa, su autobus e metro. E’ l’indicazione che sarebbe emersa alla fine delle diverse riunioni odierne fra tecnici e politici sulla fase 2.Le nuove misure sono attese nel Dpcm sulle riaperture, in parte sotto forma di articoli che integrano il protocollo del 20 marzo (che viene allegato al Dpcm) e in parte come linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le novità, ci sarebbe l’introduzione di termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e gli aeroporti del paese. Inoltre, verrebbe previsto per i mezzi di trasporto collettivo (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) l’obbligo sia del distanziamento sociale che della Mascherina, anche che non saranno quindi in alternativa fra loro. Rimarrebbe ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - De Luca a chi rivuole la movida da maggio : «Ma tu sei scemo o sei buono?». In Campania mascherina obbligatoria – Video

Coronavirus - Lamorgese : “Sono favorevole all’uscita dei bambini - mascherina obbligatoria al lavoro”

Mascherina per tutti i lavoratori - anche negli uffici. Obbligatoria sui mezzi pubblici (Di sabato 25 aprile 2020) Naso e bocca dovrannomente essere coperti con una, anche di stoffa, su autobus e metro. E’ l’indicazione che sarebbe emersa alla fine delle diverse riunioni odierne fra tecnici e politici sulla fase 2.Le nuove misure sono attese nel Dpcm sulle riaperture, in parte sotto forma di articoli che integrano il protocollo del 20 marzo (che viene allegato al Dpcm) e in parte come linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le novità, ci sarebbe l’introduzione di termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e gli aeroporti del paese. Inoltre, verrebbe previsto per idi trasporto collettivo (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) l’obbligo sia del distanziamento sociale che della, anche che non saranno quindi in alternativa fra loro. Rimarrebbe ...

comunefi : #Coronavirus, da oggi obbligo di indossare la mascherina ????Tutte le info: - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 2 milioni e mezzo di casi nel mondo. #Berlino rende 'obbligatoria' la #mascherina sui mezzi pub… - ilVettoJr : Mascherina obbligatoria anche quando si cammina per strada, solo in Lombardia. Me lo confermate? - HuffPostItalia : Mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici - monya483 : Da lunedì mascherina obbligatoria e per me inizia anche il calvario delle lenti degli occhiali che si appannano -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria Fase 2: in Germania mascherine obbligatorie, e in Italia? Money.it Mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici

Naso e bocca dovranno obbligatoriamente essere coperti con una mascherina, anche di stoffa, su autobus e metro. E’ l’indicazione che sarebbe emersa alla fine delle diverse riunioni odierne fra tecnici ...

Coronavirus ultime notizie 25 aprile, fase 2: il 4 maggio via ai test sierologici per 150mila cittadini

3 ore fa 15:55 Fase 2: su bus e metro naso e bocca coperti, anche con stoffa Si potrà accedere solo con naso e bocca coperti con una mascherina, anche di stoffa. Sarebbe questa, apprende l'AGI, una ...

Naso e bocca dovranno obbligatoriamente essere coperti con una mascherina, anche di stoffa, su autobus e metro. E’ l’indicazione che sarebbe emersa alla fine delle diverse riunioni odierne fra tecnici ...3 ore fa 15:55 Fase 2: su bus e metro naso e bocca coperti, anche con stoffa Si potrà accedere solo con naso e bocca coperti con una mascherina, anche di stoffa. Sarebbe questa, apprende l'AGI, una ...