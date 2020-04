Bayern Monaco, Davies: «Contento di tornare ad allenarmi ma la situazione non è facile» (Di sabato 25 aprile 2020) L’esterno del Bayern Monaco, Alphonso Davies, ha parlato al Guardian della ripresa degli allenamenti in Germania Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, ha parlato sulle pagine del Guardian della ripresa degli allenamenti in Germania. Le sue parole. «La squadra ha iniziato ad allenarsi un paio di settimane fa, quindi sono Contento per questo. Ma è una situazione difficile in questo momento, quindi immagino che dobbiamo solo fare la nostra parte e rimanere in casa» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Bayern Monaco - Coutinho operato alla caviglia destra : la nota del club

Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, ha parlato sulle pagine del Guardian della ripresa degli allenamenti in Germania. Le sue parole. «La squadra ha iniziato ad allenarsi un paio di settimane ...

Anche il Club Nr.12, gruppo della curva del Bayern Monaco, si è espresso a riguardo: "Critichiamo la soluzione attuale di giocare a porte chiuse e chiediamo alle Leghe di non scendere in campo". A ...

