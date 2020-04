25 aprile | Mattarella | oggi nelle nostre case rendiamo onore alla libertà

(Di sabato 25 aprile 2020) Nella primavera del 1945 l’Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. L’idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, all’origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunità Europea.celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione. La pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo ci costringe a celebrare questa giornata. Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale, così come va espressa ...

Corriere : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - AlessiaMorani : C’è un uomo che da solo rappresenta tutti noi! Evviva il nostro Presidente Mattarella! Evviva il 25 aprile! - Avvenire_Nei : #25aprile2020 il messaggio. #Mattarella: oggi come ieri, tutti insieme ce la possiamo fare - Celesdisi : RT @TvTalk_Rai: Buon 25 aprile ???? #Liberazione #Resistenza #25aprile #25aprile2020 #Mattarella - simoventurini1 : RT @repubblica: Festa del 25 aprile, Mattarella da solo con la mascherina all'altare della Patria: 'I valori della Resistenza sono la nostr… -

Di una Festa della Liberazione come ripartenza ha parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio. Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile La Resistenza, La Liberazione ...Il capo dello Stato celebra da solo il 75mo anniversario della Liberazione in uno scenario mai visto prima. In tutto il paese gli italiani sostituiscono le piazze con i balconi. Ma nemmeno in un ...