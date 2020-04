25 aprile, Di Maio: “Liberazione ci ricorda che la cosa giusta non è a vantaggio di un singolo, ma di un’intera nazione. È simbolo di unione” (Di sabato 25 aprile 2020) “Sono passati 75 anni da quel giorno, in cui arrivò la Liberazione dall’occupazione nazifascista in Italia”, così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video-messaggio su Facebook in occasione del 25 aprile ha ricordato che questo giorno “ci ricorda che la cosa giusta non è a vantaggio di un singolo, ma di un’intera nazione”. “Oggi – ha continuato – ricordiamo quegli uomini e quelle donne anche in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. Nel quale siamo stati costretti a sospendere le nostre libertà costituzionali, libertà – prosegue – alle quali, proprio in virtù di ciò che attraversammo ormai 75 anni fa, ci sentiamo fortemente legati e che presto, ne sono certo, tutti noi torneremo a respirare pienamente”. L'articolo 25 aprile, ... Leggi su ilfattoquotidiano 25 Aprile - Di Maio : “La Festa della Liberazione rievoca la forza di due valori”

Coronavirus - Di Maio : 'Fine delle restrizioni? Non verosimile riabbracciarsi il 3 aprile'

Non verosimile riabbracciarsi il 3 aprile. Di Maio preannuncia la proroga delle misure (Di sabato 25 aprile 2020) “Sono passati 75 anni da quel giorno, in cui arrivò la Liberazione dall’occupazione nazifascista in Italia”, così il ministro degli Esteri Luigi Diin un video-messaggio su Facebook in occasione del 25hato che questo giorno “ciche lanon è adi un singolo, ma di un’intera nazione”. “Oggi – ha continuato – ricordiamo quegli uomini e quelle donne anche in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. Nel quale siamo stati costretti a sospendere le nostre libertà costituzionali, libertà – prosegue – alle quali, proprio in virtù di ciò che attraversammo ormai 75 anni fa, ci sentiamo fortemente legati e che presto, ne sono certo, tutti noi torneremo a respirare pienamente”. L'articolo 25, ...

fattoquotidiano : 25 aprile, Di Maio: “Liberazione ci ricorda che la cosa giusta non è a vantaggio di un singolo, ma di un’intera naz… - fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - avimmaisacap : RT @fattoquotidiano: 25 aprile, Di Maio: “Liberazione ci ricorda che la cosa giusta non è a vantaggio di un singolo, ma di un’intera nazion… - SupposteRette : RT @fattoquotidiano: 25 aprile, Di Maio: “Liberazione ci ricorda che la cosa giusta non è a vantaggio di un singolo, ma di un’intera nazion… - IoCivico : RT @fattoquotidiano: 25 aprile, Di Maio: “Liberazione ci ricorda che la cosa giusta non è a vantaggio di un singolo, ma di un’intera nazion… -