Tutti rincogl*** | chiudiamola qui e basta Del Debbio sbrocca di brutto | gelo in

(Di venerdì 24 aprile 2020) ComePaolo Del. Siamo a Dritto e Rovescio, il programma in prima serata del giovedì sera su Rete 4. Dove però qualcosa non fila come previsto: il conduttore, infatti, è protagonista di una serie di battibecchi con la regia. Tutta colpa di una serie di collegamenti che non sono andati per il meglio, in particolare nel blocco centrale della trasmissione. All'inizio, infatti, Delintroduce Claudia Fusani, ma la giornalista non risponde alla chiamata. E il conduttore, come ricostruisce TvBlog, perde le staffe per la prima volta: "Ditemelo nel blocco successivo che non c'è, stasera mi sembraterincoglioniti. Bene". Si passa poi agli ospiti successivi, Raffaele Auriemma e Luigi De Magistris: "Ci sono? Miracolo...", fa ironia Del. Peccato che subito dopo non funzioni il collegamento con il leghista Marcato: "Come non cè?", ...