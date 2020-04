Tracce di rna del coronavirus nel particolato a Bergamo Cosa vuol dire?

Leggi su wired

(Di venerdì 24 aprile 2020) (foto: Peter Macdiarmid / Staff via Getty Images)di rna del nuovoSars-Cov-2 potrebbero essere presenti non solo nelle acque di scarico, ma anche nelatmosferico Pm10. È un’ipotesi formulata da un gruppo di scienziati italiani, affiliati a varie università, che fanno parte della Società italiana di medicina ambientale (Simad). I ricercatori, che già in precedenza si erano occupati, scrivendo un position paper, hanno oggi divulgato questa notizia su due loro studi, uno ancora non peer reviewed e in preprint su medrxiv e l’altro in una versione ancora preliminare ma accettata per la pubblicazione dall’International Journal of Environmental Research and Public Health. I risultati da loro ottenuti non dimostrano la presenza delintatto nel, ma didi rna del virus – un ...