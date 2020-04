Totti: "Messi e CR7? Macchè, il migliore è stato un altro" (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco Totti ha parlato sui social, nel corso di una diretta Instagram. Tra i temi toccati anche il giocatore più forte affrontato in carriera. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 24 aprile 2020) Francescoha parlato sui social, nel corso di una diretta Instagram. Tra i temi toccati anche il giocatore più forte affrontato in carriera.

TUTTOJUVE_COM : Totti: 'Non me ne vogliano Messi e CR7, ma scelgo Il Fenomeno. Mio figlio alla Lazio? Ci penserei...' - leviatano666 : @FourFourTwo my personal list : 1. Messi 2. Ronaldo 3. Cristiano Ronaldo 4. Ronaldinho 5. Zidane 6. Van Basten 7.… - Emilsasso : @guglielmotim Forse quello più annoiato della quarantena e proprio Totti che è più presente nei media della D urso… - sportli26181512 : Genoa, Matuzalem: 'Ho un tatuaggio rossoblù. Messi e Figo meglio di Totti e Del Piero. Baggio mi spaventò...': La s… - interistadoc_ : RT @salvatrash1: Poi mette in mezzo LA SUOCERA sulle prestazioni del figlio ma che cazzo te ne frega? Te lo devi scopare tu mica la mamma.… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Messi Totti: "Non me ne vogliano Cristiano Ronaldo e Messi ma Ronaldo è stato il migliore" TUTTO mercato WEB Totti: "Messi e CR7? Macchè, il migliore è stato un altro"

Francesco Totti ha parlato sui social ... “Ronaldo il fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti di vista, senza togliere a Messi e Ronaldo ma lui era di un’altra categoria. Nella Lazio?

Totti: "Non me ne vogliano Messi e CR7, ma scelgo Il Fenomeno. Mio figlio alla Lazio? Ci penserei..."

Francesco Totti, ex fuoriclasse e dirigente della Roma ... Poi gli viene chiesto di scegliere il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Ronaldo Il Fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti ...

Francesco Totti ha parlato sui social ... “Ronaldo il fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti di vista, senza togliere a Messi e Ronaldo ma lui era di un’altra categoria. Nella Lazio?Francesco Totti, ex fuoriclasse e dirigente della Roma ... Poi gli viene chiesto di scegliere il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Ronaldo Il Fenomeno è stato il top del top sotto tutti i punti ...