CorriereCitta : Toscana, Rossi “Mascherine gratis tramite comuni e farmacie” - ConfAssTW : Confprofessioni Toscana, Confassociazioni Toscana e #ColapToscana scrivono al presidente della Regione Enrico Rossi… - DanielaColi2 : RT @riccardoena66: @beppesevergnini Beppe, noi in Toscana le abbiamo addirittura ricevute a casa attraverso i dipendenti comunicali che han… - frafra61_rossi : RT @MinervaMcGrani1: In Toscana si continua ad infettarsi con il batterio New Delhi! Come sapete mio padre ha avuto un ictus, entrato in os… - TheRenry : RT @opificioprugna: Il governatore #Rossi: “noi #toscani dobbiamo stare in Toscana” E noi #campani dobbiamo stare in campana ( Angela Cris… -

Toscana Rossi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Toscana Rossi