Siria | fa sperare il primo processo a due uomini di Assad Ma non basterà a fare giustizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si è aperto in Germania ilche vede imputati duedei servizi segretini: Eyad al-Gharib e Anwar Raslan sono accusati di crimini contro l’umanità davanti all’Alta Corte Regionale di Coblenza. Raslan era fuggito dalla, mischiandosi con la marea di profughini arrivati in Germania dal 2013 in poi. Fra il 2011 e il 2012 è stato a capo della sezione 251 dei servizi segreti nella capitalena. Fra quelle mura, avrebbe messo in moto la macchina della tortura nella quale sono passate oltre 4000 persone. Ma non basta. Secondo l’accusa, l’ex ufficiale sarebbe responsabile della morte di 58 persone e di violenza sessuale e stupro di alcune donne. Mentre su Gharib, semplice agente distaccato in una delle numerose sezioni dei servizi segretini, pende l’accusa di tortura. Sappiamo molto delle violenze ...