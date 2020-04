Ragazzo di 24 anni muore a Genova “in attesa di tampone per Covid”. L’Asl: “A noi non risulta” (Di venerdì 24 aprile 2020) Sta facendo molto discutere la storia di un Ragazzo di 24 anni morto a Genova nella mattinata di giovedì 23 aprile. Il 24enne, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da 5 giorni. Nel corso della notte le sue condizioni si sono aggravate ed è morto. Secondo quanto si apprende, il medico curante aveva chiesto nei giorni scorsi che il giovane venisse sottoposto a tampone, che verrà ora eseguito post mortem sulla salma. Il giovane abitava poco distante da via Assarotti a Genova. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante. L’indagine sulla morte dovrà tentare di fare chiarezza sulle modalità della richiesta di tampone e sulla tempistica di tutti gli eventi legati al decesso del 24enne. Se fosse confermata la morte con Coronavirus sarebbe una delle vittime più ... Leggi su tpi Ragazzo di 17 anni accusato di stupro e reati sessuali contro 8 bambini

A Genova un ragazzo di 24 anni muore dopo 5 giorni di febbre alta : per lui nessun tampone

Tom Daley e il filmato in cui bacia un ragazzo di 16 anni : ecco la verità e i retroscena di Perez (VIDEO) (Di venerdì 24 aprile 2020) Sta facendo molto discutere la storia di undi 24morto anella mattinata di giovedì 23 aprile. Il 24enne, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da 5 giorni. Nel corso della notte le sue condizioni si sono aggravate ed è morto. Secondo quanto si apprende, il medico curante aveva chiesto nei giorni scorsi che il giovane venisse sottoposto a, che verrà ora eseguito post mortem sulla salma. Il giovane abitava poco distante da via Assarotti a. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante. L’indagine sulla morte dovrà tentare di fare chiarezza sulle modalità della richiesta die sulla tempistica di tutti gli eventi legati al decesso del 24enne. Se fosse confermata la morte con Coronavirus sarebbe una delle vittime più ...

CicRosalia : RT @divanarsi_com: ??'Passano gli anni Ma otto son lunghi Però quel ragazzo ne ha fatta di strada Ma non si scorda la sua prima casa Ora coi… - margotebasta : RT @skapigliato: -Ciao bella, hai il ragazzo? +Nessun ragazzo -Da quanto? +4 anni -Beh allora addio, chissà che voglia arretrata di rompere… - gianfreed : RT @inprocinto: A me quasi dispiace per GDL, perché ritenere che sia normale che un ragazzo ti tradisca se è “giovane, bello e leggero” (tr… - connie_gentile : RT @Grazianever: Mustafa sei il nostro onore! ??296 giorni in sciopero della fame non siamo riusciti a trattenertlo. 28 anni 29 kg Mustafa… - EleonoraLipari : RT @scrivodizain: Ho sentito che probabilmente il cinema tornerà sotto forma di drive-in ed io adoro perché sembrerebbe di essere in un fil… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni Coronavirus – Toti: nessuna richiesta di tampone per il ragazzo di 24 anni morto a Genova” Liguria Oggi Vlahovic e il suo sogno da bandiera viola. Il ragazzo adesso, non ha paura di niente

Io voglio starci il più possibile”. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Dusan Vlahovic, millennial arrivato dal Partizan Belgrado due anni fa, sa bene come accendere la fantasia della sua ...

Ragazzo di 24 anni muore a Genova “in attesa di tampone per Covid”. L’Asl: “A noi non risulta”

Sta facendo molto discutere la storia di un ragazzo di 24 anni morto a Genova nella mattinata di giovedì 23 aprile. Il 24enne, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da 5 giorni. Nel ...

Io voglio starci il più possibile”. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Dusan Vlahovic, millennial arrivato dal Partizan Belgrado due anni fa, sa bene come accendere la fantasia della sua ...Sta facendo molto discutere la storia di un ragazzo di 24 anni morto a Genova nella mattinata di giovedì 23 aprile. Il 24enne, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da 5 giorni. Nel ...