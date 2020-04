“Pomigliano Jazz on air”, festeggia il 25 aprile con una rassegna musicale virtuale (Di venerdì 24 aprile 2020) La nuova formula di “Pomigliano Jazz on air” ai tempi del Covid-19, non arresta l’attività artistica della prestigiosa manifestazione partenopea . A fronte di questa drammatica emergenza sanitaria, anche il Pomigliano Jazz non arresta la sua attività artistica e presenta, dal 25 aprile al 9 maggio 2020, PJ ON AIR. Una sorta di programma di attività online e concerti tutti ad accesso gratuito e realizzato in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e JIP – Jazz Italian Platform. Un’ennesima rassegna virtuale e purtroppo necessaria in questo periodo, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 e l’incertezza che che ha colpito il mondo della musica e dello spettacolo dal vivo. Puntando in questa prima fase a sostituire la classica attività live con dirette ... Leggi su 2anews (Di venerdì 24 aprile 2020) La nuova formula di “Pomiglianoon air” ai tempi del Covid-19, non arresta l’attività artistica della prestigiosa manifestazione partenopea . A fronte di questa drammatica emergenza sanitaria, anche il Pomiglianonon arresta la sua attività artistica e presenta, dal 25al 9 maggio 2020, PJ ON AIR. Una sorta di programma di attività online e concerti tutti ad accesso gratuito e realizzato in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e JIP –Italian Platform. Un’ennesimae purtroppo necessaria in questo periodo, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 e l’incertezza che che ha colpito il mondo della musica e dello spettacolo dal vivo. Puntando in questa prima fase a sostituire la classica attività live con dirette ...

