Perché la Covid-19 uccide più gli uomini che le donne?

Leggi su wired

(Di venerdì 24 aprile 2020) (foto: Scripps Research Institute)I numeri dell’epidemia da coronavirus non sono una fotografia reale di quelli che sta accadendo, specialmente in Italia, come vi abbiamo più volte raccontato. Ma alcuni dati più di altri sembrano dire qualcosa, portando a galla dei temi su cui sarebbe opportuno riflettere. In Italia quanto altrove. Pur nel clima di incertezza che stiamo vivendo. Parliamo del fatto che-19 a oggipiù glidelle. I dati di mortalità da-19 nei due sessi Il dato, dicevamo, non è solo nostrano, ma cominciando dall’Italia sembra essere comunque abbastanza consistente. L’ultimo report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al coronavirus dell’Istituto superiore di sanità (datato 20 aprile) mostra che in tutte le fasce d’età – con l’eccezione ...