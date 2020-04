6000sardine : “Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I #meridionali in molti casi sono inferio… - RussoTrollone : @ricpuglisi E perché dovremmo aiutarli? - lizitika : Perché almeno una volta ogni tanto anziché fare la cosa giusta dovremmo fare la cosa che ci rende felici. - BulletThinker : @esseffesse @polybius2000 @OGiannino Sta cambiando discorso. La mia tesi è che dovremmo fare anche noi come i tedes… - paoloaccardi : @DARIOCASUBOLO @NiccoloZancan Forse dovremmo chiederci perchè del Piemonte non se ne deve parlar male... -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dovremmo Perché ci dovremmo preoccupare anche per l’Africa Il Post